Cristina Ferreira questiona: "Muitos dizem que se a Catarina Miranda ganhar merece. Porquê?"

É uma jogadora “de grande impacto” com a capacidade de mudar um jogo, “para o bem e para o mal”, afirma Cristina

Na reta final do Big Brother Verão, Cristina Ferreira questionou Marta Cruz no Dois às 10 sobre a concorrente mais polémica, Catarina Miranda. “Há uma coisa que toda a gente diz: com todos os defeitos que [Catarina Miranda] tem, mesmo os que não gostam muito, dizem que se ganhar, merece. Porquê?”.

Marta Cruz defende que logo na primeira gala Catarina Miranda decidiu o jogo. “Este jogo é ditado logo na primeira noite pela Catarina. E as pessoas foram entrando”. Cláudio Ramos reagiu, defendendo que é possível “jogar sem humilhar, sem ofender”. Mas, para a ex-concorrente, Catarina Miranda “leva o jogo às costas”.

Cristina Ferreira remata o tema com uma certeza: “Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother teria sido outra coisa”, considerando-a uma jogadora “de grande impacto” como a capacidade de mudar um jogo, “para o bem e para o mal”.