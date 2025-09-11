Cristina Ferreira questiona: "Muitos dizem que se a Catarina Miranda ganhar merece. Porquê?"

  • Dois às 10
  • Hoje às 13:48

É uma jogadora “de grande impacto” com a capacidade de mudar um jogo, “para o bem e para o mal”, afirma Cristina

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Na reta final do Big Brother Verão, Cristina Ferreira questionou Marta Cruz no Dois às 10 sobre a concorrente mais polémica, Catarina Miranda. “Há uma coisa que toda a gente diz: com todos os defeitos que [Catarina Miranda] tem, mesmo os que não gostam muito, dizem que se ganhar, merece. Porquê?”.

Marta Cruz defende que logo na primeira gala Catarina Miranda decidiu o jogo. “Este jogo é ditado logo na primeira noite pela Catarina. E as pessoas foram entrando”. Cláudio Ramos reagiu, defendendo que é possível “jogar sem humilhar, sem ofender”. Mas, para a ex-concorrente, Catarina Miranda “leva o jogo às costas”.

Cristina Ferreira remata o tema com uma certeza: “Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother teria sido outra coisa”, considerando-a uma jogadora “de grande impacto” como a capacidade de mudar um jogo, “para o bem e para o mal”.

Temas: Big brother Catarina Miranda Cristina Ferreira

RELACIONADOS

Bruna arrasa Catarina Miranda: «Quando ela precisou, eu estive lá. Quando foi ao contrário, ela riu-se»

Qual é o passado de Catarina Miranda com João Moura Caetano? Adriano Silva Martins dá garantia

Kina acusa Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Eles dois levaram-me ao limite»

Cristina Ferreira fecha entrevista a Bruno de Carvalho com recado e faz referência a Catarina Miranda

A Não Perder

Descubra como salvar botas de camurça manchadas pela chuva

Hoje às 14:00

Sucesso destes influencers mostra como tudo se ultrapassa. Em 2022 perderam todo o dinheiro que tinham

Hoje às 12:56

Influencer portuguesa visitou-nos com vestido igual ao de Margarida Corceiro. E é incrível

Hoje às 12:15

Menos de 100 euros por um aspirador que limpa vidros, sofás e tapetes? Sim, encontrámos

Hoje às 12:00

Diga adeus aos dentes amarelos com este chá

Hoje às 11:30

Uma história de amor, viagens pelo mundo e quase 2 milhões de seguidores. E agora um bebé encantador

Hoje às 11:19

Depois dos 50 anos, estes são os exercícios mais eficazes para emagrecer

Hoje às 11:00
MAIS

Mais Vistos

Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»

Ontem às 10:13

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

Hoje às 12:04

Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»

Hoje às 11:20

Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma

Hoje às 12:16

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Hoje às 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Hoje às 15:30

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Hoje às 15:00

Cozinhe em casa esta massa de cogumelos com molho de queijo por 7 euros

Hoje às 12:00

Fora do Estúdio

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

Ontem às 12:30

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

9 set, 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

9 set, 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Fotos

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Hoje às 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Hoje às 15:30

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Hoje às 15:00

Descubra como salvar botas de camurça manchadas pela chuva

Hoje às 14:00