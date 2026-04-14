Sérgio Duarte revela motivo da zanga com Catarina Miranda: «Estou a assumir a culpa»

Depois de semanas de especulação sobre um possível afastamento, Sérgio Duarte esteve à conversa no programa “Dois às 10”, onde acabou por esclarecer o que esteve na origem do distanciamento.

O ex-concorrente começou por recordar a forte ligação que existia entre a família e Catarina: “A Vanda sempre quis conhecer a Catarina. Depois quis um jantar, ela foi lá a casa, sempre gostámos dela e com as minhas filhas foi amor à primeira vista”, contou, revelando ainda o carinho especial que ficou. “A Constança metade das palavras que sabe foi a Catarina que ensinou”, acrescentou.

Questionado por Cristina Ferreira sobre se há espaço para uma reconciliação, Sérgio mostrou-se otimista: “Acho que dá sempre para resolver”. E foi mais longe ao revelar a importância que Catarina teve na sua vida: “Nunca disse isto à Vanda, mas a pessoa em quem mais pensei, depois do meu pai, foi logo a Catarina… para ser madrinha de algum filho”.

Mas afinal, o que correu mal? Segundo explicou, tudo terá começado por causa de um negócio em comum entre Catarina e a sua companheira, Vanda. E foi aí que assume responsabilidades. “Se calhar eu dei a minha opinião a mais. Não deveria e assim foi. Estou a assumir a culpa para mim”, confessou, acrescentando: “Na altura achei que devia dar opiniões que não devia dar”.

Apesar do afastamento, as palavras deixam no ar a possibilidade de um reencontro… e mostram que, mesmo com divergências, o carinho não desapareceu por completo.