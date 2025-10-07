«Tu eras das que não acreditava...»: Daniela Santos reage ao namoro de Catarina Miranda e Afonso Leitão

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:04

Daniela Santos esteve no programa Dois às 10 para apresentar a sua nova escola de dança, mas acabou por reagir ao namoro de Catarina Miranda e Afonso Leitão, mostrando maturidade e tranquilidade: “As pessoas devem ser felizes com quem querem, da forma como querem.”

Daniela Santos esteve esta segunda-feira no programa Dois às 10, da TVI, para falar sobre a abertura da sua nova escola, a DS Dance, mas acabou por ser confrontada com um tema inesperado: o recente namoro de Catarina Miranda e Afonso Leitão, que assumiram a relação no programa Momento Certo.

A pergunta surgiu naturalmente durante a conversa com Cristina Ferreira, que recordou que Daniela se envolveu com Afonso Leitão antes da participação polémica dos três no Big Brother – Verão. “Tu eras das que não acreditava…”, comentou Cristina, abrindo espaço para a reação da convidada.

Com serenidade e sem fugir ao tema, Daniela respondeu: “Acho que as pessoas devem ser felizes com quem querem, da forma como querem.”

Ainda assim, deixou um recado discreto sobre a forma como algumas situações são expostas publicamente: “Não acho tão correto virem a público mentir ou dizer o contrário daquilo que anteriormente disseram das pessoas. Se quisesse viver de polémicas, tinha como me meter nisso e provar. Mas nunca vivi de polémicas, nem de passar por cima de ninguém.”

Questionada sobre se pretende reagir a futuras provocações, Daniela foi clara: “Não vou alimentar provocações.”

A ex-concorrente mostrou-se centrada na sua nova fase profissional, dedicada à DS Dance, e garantiu que o seu foco está agora apenas na dança e na felicidade pessoal, longe das controvérsias televisivas.

Temas: Big Brother Catarina miranda Dois às 10 Afonso Leitão Daniela Santos

