Cláudio Ramos deixa mensagem enigmática a concorrentes do Big Brother: «Quando chegarem cá fora vão perceber»

O apresentador Cláudio Ramos deixou os concorrentes do «Big Brother» intrigados.

No especial do Big Brother desta segunda-feira, 17 de junho, Cláudio Ramos anunciou os três nomeados da semana: Luís Gonçalves, Carolina e Carina Frias. No entanto, mais do que os habituais momentos de tensão com as nomeações, foi uma mensagem enigmática e emotiva do apresentador que deixou concorrentes e público atentos.

Já no final da emissão, Cláudio Ramos dirigiu-se aos seis finalistas ainda em jogo e fez uma confissão pessoal em direto:

“Gostava de vos dizer isto, a título pessoal: é muito difícil às vezes fazer este programa, mas hoje, especialmente hoje — e quando chegarem vão perceber porquê — tenho muito orgulho de vocês os seis.”

Sem revelar detalhes, o apresentador deixou no ar que algo marcante poderá estar para ser revelado, prometendo explicar tudo quando os concorrentes deixarem a casa.

A declaração emocionada não passou despercebida aos telespectadores e gerou inúmeras reações nas redes sociais, com muitos a especular sobre o motivo da mensagem e o que estará por detrás do orgulho demonstrado por Cláudio Ramos.