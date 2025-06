Cláudio Ramos sofre percalço um minuto antes de entrar em direto na gala do Big Brother

Pensou em tudo. Cláudio Ramos felicita Sporting pelo bicampeonato com gesto inesperado

Faltava apenas um minuto para o início da gala do “Big Brother 2025” deste domingo, dia 22, quando Cláudio Ramos protagonizou um momento inesperado nos bastidores — e que agora está a dar que falar!

Num vídeo partilhado nas redes sociais oficiais do reality show da TVI, vê-se o apresentador a trocar de camisa mesmo antes de entrar em direto. A escolha recaiu sobre um look arrojado: camisa vermelha a condizer com o fato que já vestia.

“Aquilo que não vê em casa... Um minuto antes de entrar em direto, houve mudança de look do nosso Cláudio Ramos”, lê-se na legenda do vídeo.

A camisa azul, que inicialmente fazia parte do visual, acabou por ser trocada à última hora — uma decisão rápida e cheia de estilo que mostra a agilidade de Cláudio Ramos, mesmo sob pressão.

Este momento descontraído nos bastidores arrancou sorrisos e muitos comentários nas redes sociais, onde os seguidores não tardaram a elogiar o resultado final:

“Ficou ainda melhor com a rosa!”, lê-se num dos comentários.

Veja o momento: