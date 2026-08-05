Ex-concorrente do Big Brother reaparece na TVI e surpreende Cláudio Ramos com mudança de visual: «Está outra pessoa»

  • Dois às 10
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Ana Morina voltou a marcar presença na TVI e deixou Cláudio Ramos surpreendido.

A ex-concorrente do Big Brother 2021 foi uma das convidadas da segunda parte do Dois às 10 ao lado de Hélder Teixeira, do Big Brother 2020, e Carolina Braga, do Big Brother 2025, para recordar a experiência no reality show e falar sobre a vida após o programa.

Logo nos primeiros minutos da conversa, Cláudio Ramos destacou a transformação da antiga concorrente. "A Morina é outra pessoa, está outra pessoa. Ana, tu és a que está mais diferente. Tu mudaste o visual de propósito?", questionou o apresentador.

Ana Morina explicou que a mudança aconteceu de forma natural e recordou o aspeto que tinha quando entrou na casa mais vigiada do país. "Não, nós tínhamos saído da pandemia. Naquela altura, eu tinha o cabelo curtinho. Depois ele foi crescendo e fui fazendo umas coisas, fiquei assim com aquele ar até um bocadinho mais velho. E depois, quando surgiu a oportunidade do 'Big Brother', eu estava assim. Mas eu sempre tive cabelo comprido e morena", esclareceu.

A ex-concorrente mostrou-se bem-disposta durante a conversa e a mudança de visual acabou por ser um dos temas que mais chamou a atenção no reencontro com Cláudio Ramos.

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Temas: Big Brother Claudio Ramos Ana Morina Dois às 10
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