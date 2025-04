Concorrente do «Big Brother» é comparado a Miguel Vicente. Surpreenda-se

Comentadora comparou o comportamento de concorrente do «Big Brother 2025» com o de Miguel Vicente

Os recentes acontecimentos do «Big Brother 2025» geraram bastante discussão, especialmente no programa «Dois às 10», transmitido nesta sexta-feira, dia 3 de abril. O foco da conversa foi Manuel Rodrigues, concorrente do reality show, e uma atitude que chamou a atenção dos comentadores.

Gonçalo Quinaz, um dos comentadores presentes, destacou o que considerou ser o pior comportamento do programa até o momento. A situação envolveu um momento desconfortável durante uma refeição, quando Manuel Rodrigues comeu o iogurte de Solange. Gonçalo Quinaz não poupou palavras ao comentar o incidente. «Isso foi péssimo! Não sei o que lhe passou pela cabeça. Ele meteu a colher dela dentro da boca, caiu um pouco e volta a pô-la», referiu Gonçalo Quinaz, visivelmente chocado com a atitude do concorrente.

No entanto, foi Luísa Castel-Branco quem fez uma observação que causou algum burburinho: «Ali foi uma imitação do Miguel Vicente...», disse, fazendo uma comparação com Miguel Vicente. A observação de Castel-Branco parecia sugerir que Manuel Rodrigues estava a repetir um comportamento que ela associava a Miguel Vicente, concorrente de uma edição anterior do «Big Brother».

A resposta de Cinha Jardim, que estava também presente no painel, foi feita de forma irónica: «Ai que bom que ela se lembra do Miguel Vicente». A troca de comentários entre os comentadores continuou, com Gonçalo Quinaz a reforçar a sua posição: «Nunca vi o Miguel fazer isto na refeição de quem quer que fosse».

O incidente envolvendo Manuel Rodrigues, que gerou críticas dos comentadores, continua a ser tema de discussão entre os fãs do programa.