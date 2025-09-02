Cristina Ferreira à beira das lágrimas ao ouvir história de Jandira Dias: «Está-me a dar uma tristeza»

  Dois às 10
  Hoje às 12:24

Cristina Ferreira não conteve a emoção no “Dois às 10”, desta terça-feira, 2 de setembro, ao ouvir Jandira Dias recordar o momento em que decidiu sair de casa e deixar os filhos para trás, após viver uma relação tóxica com o pai das crianças.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Jandira Dias no programa “Dois às 10” desta terça-feira, 2 de setembro, e com ela conversaram sobre a sua vida atualmente, depois da relação tóxica que viveu nos últimos anos com o pai dos filhos.

Durante a entrevista, Jandira falou de um dos momentos mais duros da sua vida: a decisão de sair de casa e “deixar os filhos para trás”, uma vez que não estava feliz.

“Foi difícil porque a única família que eu tenho aqui são os meus filhos e eles são meus, vieram de mim, a ligação com os meus filhos…”, começou por partilhar, antes de ser interrompida por Cristina Ferreira, visivelmente emocionada: “Ai, isto está-me a dar uma tristeza.”

Na reta final da conversa, a apresentadora deixou ainda uma mensagem carregada de afeto: “Que Deus não te largue… A mim fez-me muita confusão, mesmo. Espero que tudo te corra bem na vida, Jandira, e que os teus filhos olhem para ti e percebam a tua luta, e que tu possas viver com todos os sonhos que queres realizar. Obrigada, de coração. Vai correr mesmo muito bem e estás linda.”

Hoje, a ex-concorrente garante estar a reconstruir a sua vida com mais estabilidade. Embora os filhos passem mais tempo com o pai, também têm temporadas consigo. No Instagram, Jandira tem mostrado a gratidão por todas as pessoas que a ajudaram e garante que tudo o que faz é a pensar neles.

