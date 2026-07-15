Participou em três reality shows da TVI e afastou-se das redes sociais. Agora, está de regresso e assume nova namorada

  • Dois às 10
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Depois de uma presença intensa nos reality shows da TVI, David Maurício decidiu afastar-se dos holofotes.

O ex-concorrente do "Big Brother 2024", do "Dilema" e do "Secret Story – Desafio Final" esteve vários meses longe das redes sociais e da televisão, mas regressou agora ao "Dois às 10" para fazer um balanço daquilo que viveu e revelar que o amor voltou a sorrir-lhe.

David ficou conhecido pelo romance com Daniela Ventura no "Big Brother 2024", mas admite que o sucesso repentino acabou por lhe subir à cabeça. A participação no "Dilema" foi, no entanto, um dos momentos mais difíceis do seu percurso. O jovem não esconde que entrou no programa com uma atitude diferente daquela que tem hoje. «Faltou-me maturidade… estava com o ego elevado», assumiu, acrescentando ainda: «Saí de lá como se fosse a pior pessoa do mundo.»

Foi precisamente essa experiência que fez com que encarasse de forma diferente a entrada no "Secret Story – Desafio Final". Contudo, acabou por desistir apenas 20 dias depois.. Apesar dos momentos difíceis, David garante que continua a gostar do formato.

Nos últimos meses, optou por desaparecer das redes sociais e dedicar-se à vida pessoal e profissional. Atualmente, trabalha no negócio da família e revelou que tem dois novos projetos em desenvolvimento.

Quanto à vida amorosa, David Maurício confirmou que voltou a encontrar a felicidade. Depois do fim da relação com Daniela Ventura, o ex-concorrente da TVI revelou que tem uma nova namorada e que os dois já vivem juntos.

Hoje, garante estar a viver uma fase muito mais tranquila, focado na família, no trabalho e no futuro, sem fechar a porta a novos desafios na televisão.

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