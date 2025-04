Dinis toma posição entre Luís e Nuno: «Não vai aguentar muito tempo»

A cara que Dinis fez a esta resposta ousada de Solange que está a dar que falar. As imagens do momento que já é viral

A escaldar! Solange Tavares faz strip a Dinis Almeida e as imagens já correm a internet

Dinis foi expulso. Adrielle gritou de alegria e Solange chorou de raiva. As imagens da reviravolta da noite

Solange Tavares chora em pranto por Dinis Almeida. As imagens do desespero após o fim da gala

Dinis foi expulso. Adrielle gritou de alegria e Solange chorou de raiva. As imagens da reviravolta da noite

Concorrente do Big Brother, que foi escolhido pelo público, arranca suspiros por onde passa e já contracenou ao lado de uma atriz de renome

As imagens falam por si. Luís Gonçalves salta de felicidade, Nuno Brito não consegue disfarçar reação

Nuno Brito e Luís Gonçalves protagonizam a maior discussão de sempre numa gala do BB2025: Veja o confronto em imagens

Dinis, expulso ontem do «Big Brother», marcou presença esta manhã no «Dois às 10» e não hesitou em comentar a polémica relação entre Luís e Nuno.

Após ser expulso do «Big Brother», Dinis Almeida esteve esta manhã no programa «Dois às 10», onde falou sobre a polémica relação entre Luís Gonçalves e Nuno Brito. O ex-concorrente afirmou que Nuno não conseguirá aguentar a pressão de Luís, que está a influenciar as atitudes dos outros dentro da casa. «Não vai aguentar muito tempo esta pressão», disse Dinis sobre Nuno.

Dinis também comentou a mudança de comportamento de alguns colegas após a entrada de Luís, questionando o facto de muitos terem mudado a sua postura para agradar ao novo concorrente. Para Dinis, isso não é uma atitude genuína, pois acredita que os concorrentes devem ser sempre honestos e expressar as suas opiniões de forma aberta, sem se deixar influenciar por novos concorrentes.

O ex-concorrente defendeu a importância de ser frontal e de não mudar a personalidade para agradar aos outros, algo que considera essencial, tanto dentro do programa quanto na vida em geral. Para Dinis, ser verdadeiro é mais importante do que tentar agradar aos outros, independentemente de quem entre no jogo.