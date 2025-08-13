Acabou! Diogo Bordin e Carolina Braga anunciam separação: «Pedimos respeito»

Carolina Braga e Diogo Bordin, o casal sensação do «Big Brother 2025», anunciaram o fim da relação, garantindo que a decisão foi tomada de forma madura e com respeito mútuo.

O romance de Carolina Braga e Diogo Bordin, um dos casais sensação do «Big Brother 2025», chegou ao fim. A notícia foi confirmada pelos próprios através de um comunicado conjunto partilhado nas redes sociais, onde pediram respeito e compreensão por parte dos fãs.

“Gostaríamos de informar que, de forma respeitosa, decidimos terminar o nosso relacionamento. Esta decisão foi tomada com maturidade e consciência, a pensar no bem-estar de ambos”, escreveram.

Apesar do fim, Carolina e Diogo garantem que a ligação de afeto permanece. “Sentimos muito carinho e respeito um pelo outro, por isso pedimos que preservem a nossa privacidade neste momento e evitem comentários ou especulações desnecessárias. Pedimos respeito um pelo outro. Agradecemos muito o carinho de todos”, concluíram.

O casal conquistou o público durante a sua participação no reality show, mostrando-se cúmplice e apaixonado. Agora, seguem caminhos separados, mas com a promessa de manter o respeito e a amizade.

Veja o comunicado aqui:

