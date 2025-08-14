Cristina Ferreira reage a fim de namoro sensação: «Só tenho pena que ela tenha perdido tempo»

O amor é rei no Big Brother: Todas as imagens do pedido de namoro de Diogo Bordin a Carolina Braga aqui

Cristina Ferreira comentou no «Dois às 10» o fim do namoro de Carolina Braga e Diogo Bordin, dizendo que nunca acreditou na relação e lamentando que a ex-concorrente tenha “perdido tempo”.

O anúncio da separação de Carolina Braga e Diogo Bordin, um dos casais sensação do «Big Brother 2025», continua a dar que falar. No «Dois às 10», Cristina Ferreira não deixou o tema passar em branco e reagiu de forma direta à notícia, recordando que sempre duvidou da relação.

“Eu disse que não acreditava em nada disto”, afirmou a apresentadora, acrescentando: “Só tenho pena que ela tenha perdido tempo.” Cristina sublinhou ainda que, para si, Diogo “continua a ser uma das pessoas mais enigmáticas que passaram pelos reality shows”.

O casal tinha confirmado o fim do namoro através de um comunicado conjunto partilhado nas redes sociais, no qual pediram respeito e compreensão aos fãs. “Decidimos terminar o nosso relacionamento de forma respeitosa, com maturidade e consciência, a pensar no bem-estar de ambos”, escreveram, reforçando que o carinho e respeito mútuo se mantêm.

Durante a participação no programa, Carolina e Diogo conquistaram o público pela cumplicidade e momentos de afeto. Agora, seguem caminhos separados, mas com a promessa de preservar a amizade e a privacidade.