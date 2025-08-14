Cristina Ferreira reage a fim de namoro sensação: «Só tenho pena que ela tenha perdido tempo»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 46min

Cristina Ferreira comentou no «Dois às 10» o fim do namoro de Carolina Braga e Diogo Bordin, dizendo que nunca acreditou na relação e lamentando que a ex-concorrente tenha “perdido tempo”.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

O anúncio da separação de Carolina Braga e Diogo Bordin, um dos casais sensação do «Big Brother 2025», continua a dar que falar. No «Dois às 10», Cristina Ferreira não deixou o tema passar em branco e reagiu de forma direta à notícia, recordando que sempre duvidou da relação.

“Eu disse que não acreditava em nada disto”, afirmou a apresentadora, acrescentando: “Só tenho pena que ela tenha perdido tempo.” Cristina sublinhou ainda que, para si, Diogo “continua a ser uma das pessoas mais enigmáticas que passaram pelos reality shows”.

O casal tinha confirmado o fim do namoro através de um comunicado conjunto partilhado nas redes sociais, no qual pediram respeito e compreensão aos fãs. “Decidimos terminar o nosso relacionamento de forma respeitosa, com maturidade e consciência, a pensar no bem-estar de ambos”, escreveram, reforçando que o carinho e respeito mútuo se mantêm.

Durante a participação no programa, Carolina e Diogo conquistaram o público pela cumplicidade e momentos de afeto. Agora, seguem caminhos separados, mas com a promessa de preservar a amizade e a privacidade.

Temas: Big Brother Diogo bordin Carolina Braga Dois às 10 Cristina Ferreira

RELACIONADOS

Acabou! Diogo Bordin e Carolina Braga anunciam separação: «Pedimos respeito»

A Não Perder

Bombeiro e treinador de futebol apaixonam-se, mas a vida traiu-os com um cancro fatal

Há 32 min

Francisco Vale vê imagens de Jéssica Galhofas e reage com desagrado: «Custa-me ouvir isto»

Há 1h e 18min

Francisco Vale descobriu mentira de Jéssica Galhofas: «Podes ter a certeza que me vais perder»

Há 1h e 24min

10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro

Hoje às 08:57

Liliana Filipa e Daniel Gregório quebram silêncio após assalto à mão armada no Algarve

Hoje às 08:42

10 ideias de pequenos-almoços com ovos para perder peso

Ontem às 17:00

Existe um horário que permite poupar energia ao usar a máquina de lavar roupa

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»

Ontem às 12:20

Cristina Ferreira exalta-se com Bruno de Carvalho: «Eu isto tenho que dizer!»

Ontem às 12:03

Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»

Ontem às 11:54

Horas depois da saída polémica, Bruno de Carvalho quebra o silêncio sobre a expulsão — Veja a conversa completa

Ontem às 12:05

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Duas receitas de petiscos portugueses que se fazem num instante e sabem a verão

Há 2h e 11min

Nutricionista ensina versão saudável de Bacalhau à Brás na air fryer

Ontem às 16:30

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

11 ago, 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

11 ago, 14:30

Fora do Estúdio

10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro

Hoje às 08:57

Liliana Filipa e Daniel Gregório quebram silêncio após assalto à mão armada no Algarve

Hoje às 08:42

Acabou! Diogo Bordin e Carolina Braga anunciam separação: «Pedimos respeito»

Ontem às 15:10

Prima e sobrinha da família que morreu em acidente de coração partido: «Morri no dia 9 de agosto»

Ontem às 10:06

Fotos

Bombeiro e treinador de futebol apaixonam-se, mas a vida traiu-os com um cancro fatal

Há 32 min

Francisco Vale vê imagens de Jéssica Galhofas e reage com desagrado: «Custa-me ouvir isto»

Há 1h e 18min

Francisco Vale descobriu mentira de Jéssica Galhofas: «Podes ter a certeza que me vais perder»

Há 1h e 24min

Duas receitas de petiscos portugueses que se fazem num instante e sabem a verão

Há 2h e 11min