Icónico concorrente entra no «Big Brother All Stars» após ter sofrido desgosto de amor que o deixou sem dinheiro: «Abandonado no altar»

  • Dois às 10
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Diogo Cunha está de volta ao “Big Brother”. Depois de ter ficado em segundo lugar no “Big Brother 2020”, o concorrente regressa agora ao reality show da TVI para participar no “Big Brother All Stars” e tem um objetivo bem definido: ganhar dinheiro para comprar a casa da aldeia dos avós.

Participo para ganhar dinheiro e comprar a minha casa da aldeia dos meus avós”, revelou Diogo Cunha, que não esconde o desejo de chegar à grande final.

O regresso acontece depois de uma fase particularmente difícil na vida do ex-concorrente. Em conversa com Manuel Luís Goucha, Diogo falou sobre a depressão, as dificuldades financeiras e os excessos que marcaram o período após a primeira participação no reality show.

Sentia-me uma rockstar”, confessou, recordando o impacto que a fama teve na sua vida. O mediatismo acabou por ser acompanhado por um período de excessos e dependências, numa altura em que também enfrentou um duro desgosto amoroso.

Fui um noivo abandonado no altar”, revelou Diogo, assumindo que o fim da relação teve um forte impacto emocional. A instabilidade acabou por se refletir também na sua vida financeira.

Agora, o concorrente encara esta nova experiência de forma diferente. A casa também mudou: desta vez, não tem a vista para o mar que marcou a sua passagem pela casa da Ericeira.

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Com uma nova oportunidade pela frente, Diogo Cunha entra no “Big Brother All Stars” determinado a chegar à final e, quem sabe, concretizar o sonho de comprar a casa que pertenceu aos avós.

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Temas: Big brother Diogo cunha Dois às 10 Big Brother All Stars
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