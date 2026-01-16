«Abandonado no altar»: ex-concorrente do «Big Brother» sofreu desgosto de amor que o deixou sem dinheiro e a viver em casa dos pais

  Dois às 10
  Hoje às 15:57

Diogo Cunha esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e falou de forma crua e honesta sobre a fase mais difícil da sua vida desde que saiu do Big Brother 2020. O ex-concorrente abriu ainda o coração sobre a depressão, as dependências, as dificuldades financeiras e o sentimento de solidão.

Diogo Cunha, que ficou conhecido do grande público após a sua participação no Big Brother 2020, onde alcançou o segundo lugar, atravessou uma das fases mais difíceis da sua vida. Em entrevista a Manuel Luís Goucha, o ex-concorrente falou de forma frontal sobre a depressão, as dificuldades financeiras e os excessos que marcaram o período após a saída do reality show da TVI.

O impacto da fama revelou-se avassalador. Diogo assumiu que se deixou levar pelo deslumbramento do mediatismo e acabou por entrar num ciclo de dependências. “Sentia-me uma rockstar”, confessou, admitindo que o consumo fez parte desse período conturbado. A par disso, viveu uma relação amorosa que terminou de forma dolorosa: “Fui um noivo abandonado no altar”, revelou, sem esconder o impacto emocional que esse episódio teve na sua vida.

A instabilidade emocional acabou por se agravar com a instabilidade financeira. Diogo Cunha não escondeu que enfrentou sérias dificuldades económicas e que isso pesou no seu estado psicológico. Apesar do cenário difícil, tem apostado em projetos digitais que espera conseguir desenvolver e rentabilizar no futuro.

