«Esta é uma partilha difícil»: após problema de saúde, ex-concorrente do Big Brother impressiona ao mostrar antes e depois

Francisco Macau decidiu expor uma fase particularmente difícil da sua vida, partilhando nas redes sociais as mudanças físicas e emocionais provocadas por meses de problemas de saúde e anunciando o início de um novo recomeço.

«Será que vou conseguir?». Foi com esta pergunta que Francisco Macau deu início a um desabafo sincero partilhado na sua página de Instagram, onde decidiu mostrar, sem filtros, as marcas de um período particularmente duro da sua vida.

O ex-concorrente do ‘Big Brother VIP’ publicou duas fotografias em tronco nu — um “antes” e um “depois” — nas quais são visíveis as diferenças físicas pelas quais tem passado. Na imagem mais recente, Francisco surge com menos massa muscular, uma mudança que assume ter tido impacto direto na sua autoestima. «O meu depois, e o meu antes. Esta é para mim uma partilha difícil. Muito difícil. Mexe comigo, com a minha autoestima, com tudo aquilo que sou», começou por escrever.

No mesmo desabafo, Francisco explicou as razões por trás desta transformação forçada. «Foram dois meses terríveis, com uma cirurgia a três hérnias, com uma bronquiolite no pós-operatório, três semanas a antibióticos, cortisona e afins», revelou.

Apesar das dificuldades, garante que desistir nunca foi opção. Sentindo-se agora mais apto física e mentalmente, Francisco anunciou o início de uma nova etapa. «Como não sou pessoa de desistir, e porque já me sinto mais apto nesta altura, decidi começar amanhã a minha transformação e consequente preparação para o verão!», partilhou.

Consciente de que o caminho será longo, deixou claro que pretende respeitar os seus limites, sem pressões ou prazos rígidos. «Tenho um longo caminho pela frente e não vou impor datas, porque quero respeitar o meu corpo e a minha mente. Mas uma coisa é certa: vou mudar!», afirmou.

Francisco Macau terminou o desabafo com um convite aos seguidores, esperando que a sua jornada possa servir de inspiração.

