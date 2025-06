Gonçalo Quinaz vive gala do Big Brother de forma intensa, mas «passou a noite a chorar». Saiba o que aconteceu

O comentador do Big Brother vive um momento pessoal de grande orgulho.

A gala final do Big Brother 2025 foi marcada por grandes emoções... e não apenas dentro da casa. Gonçalo Quinaz, comentador habitual do formato, viveu a noite de forma especialmente intensa, como revelou Cláudio Ramos em direto.

Durante a emissão, o apresentador contou que Quinaz esteve com o "coração apertado" ao longo de toda a noite, depois do filho mais velho ter partido para Chaves, onde vai seguir o sonho de ser futebolista profissional.

Esta manhã, no Dois às 10, o tema voltou à conversa. Questionado sobre como estava a lidar com a ausência do filho, Gonçalo Quinaz respondeu com o seu habitual sentido de humor e sinceridade: