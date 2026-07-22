Luto. Ex-concorrente do Big Brother vive a maior dor após perder a filha: «Nunca mais serei a mesma pessoa»

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Duas semanas após ter partilhado a dolorosa notícia da perda da filha, Paulo Sousa voltou às redes sociais para agradecer o carinho recebido e abrir o coração sobre o luto que está a viver.

O ex-concorrente do Big Brother 2023 tinha anunciado a morte da pequena Benedita cerca de dois meses depois de ter revelado que iria ser novamente pai. Agora, através da sua página de Instagram, deixou uma mensagem emotiva dirigida à família, amigos e seguidores. «Quero agradecer, do fundo do coração, todas as mensagens que recebemos nestas últimas duas semanas. À nossa família, aos nossos amigos e a tantas pessoas que não conhecemos, mas que encontraram tempo para nos escrever, deixar uma palavra de conforto, uma oração ou simplesmente um abraço em forma de mensagem… o nosso mais sincero obrigado», começou por escrever.

Paulo Sousa revelou que muitas das mensagens recebidas vieram de pais e mães que já passaram pela mesma dor, o que lhe trouxe algum conforto num momento tão difícil. «Sentir que não estamos sozinhos tem sido um enorme conforto», confessou.

O antigo concorrente explicou ainda que, nos últimos dias, tem estado mais resguardado, ao lado da companheira, tentando ganhar forças e viver o luto em silêncio. «Nestes dias, temos estado mais resguardados, juntos, a tentar ganhar forças e a cuidar um do outro. Precisávamos desse tempo para viver o nosso luto, em silêncio, junto da memória da nossa querida Benedita», partilhou.

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A dor da perda continua muito presente na vida de Paulo Sousa, que admitiu que esta experiência o mudou profundamente. «Também sei que, muito provavelmente, nunca mais serei a mesma pessoa. Uma perda como esta muda-nos para sempre. Deixa marcas profundas, faz-nos questionar a vida, faz-nos sentir que, por vezes, ela é injusta e ingrata», desabafou.

Na mesma publicação, Paulo revelou que vive uma mistura difícil de explicar, marcada pela saudade, revolta e muitas perguntas sem resposta. «Dentro de mim existe uma mistura de sentimentos difícil de explicar: uma saudade imensa, uma dor que não passa, muita revolta e muitas perguntas sem resposta», escreveu.

O ex-concorrente confessou ainda que até a sua fé, que sempre o acompanhou, está agora envolta em dúvidas. «Até a minha fé, que sempre me acompanhou, está hoje envolta em dúvidas. Não sei se voltará a ser a mesma», admitiu.

Apesar de toda a dor, Paulo Sousa mostrou-se grato por todo o apoio recebido e garantiu que a pequena Benedita permanecerá para sempre nos seus corações. «Não a esqueceremos nunca, porque a Benedita fará sempre parte de nós. Todo o carinho que nos demonstraram ficará para sempre guardado na nossa memória», concluiu.

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