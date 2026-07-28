Longe dos holofotes. Ex-concorrente do "Big Brother" está na linha da frente do combate aos incêndios

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Longe dos holofotes há vários anos, Telmo Ferreira, um dos concorrentes mais marcantes da primeira edição do "Big Brother", voltou a dar que falar, desta vez por um motivo bem diferente da televisão.

O ex-concorrente da TVI encontra-se na linha da frente do combate aos incêndios que têm assolado o distrito de Coimbra e partilhou nas redes sociais uma fotografia captada durante uma operação em Soure. Na imagem, é possível ver um veículo dos Bombeiros Voluntários da Batalha, corporação à qual Telmo Ferreira pertence há vários anos, enquanto um avião Canadair combate as chamas.

O ex-concorrente é reconhecido habitualmente entre os muitos seguidores, que elogiam o trabalho desenvolvido pelos bombeiros no combate aos incêndios.

Recorde-se que Telmo Ferreira ficou conhecido do grande público em 2000, ao participar na primeira edição do "Big Brother", da TVI. Foi também no reality show que conheceu Célia Ferreira, com quem mantém uma relação até aos dias de hoje.

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