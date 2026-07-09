Prestes a casar, Iury Mellany e Daniel Monteiro revelam que o padrinho de casamento é um ex-concorrente do Big Brother

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Yuri e Daniel Monteiro estão em contagem decrescente para um dos dias mais importantes das suas vidas. O casal, que se conheceu no ‘Big Brother 2020’, vai subir ao altar no próximo dia 5 de setembro e já começou a levantar o véu sobre os preparativos para a cerimónia.

À conversa durante uma reportagem gravada na praia de Carcavelos, os dois revelaram que o casamento contará com a presença de várias caras bem conhecidas dos reality shows da TVI. Entre os convidados estarão ex-concorrentes do ‘Big Brother 2020’, edição onde ambos participaram, mas também amigos que Yuri fez durante a sua mais recente aventura no ‘Secret Story – Desafio Final’.

No entanto, houve uma revelação que não passou despercebida. O casal confirmou que um dos ex-concorrentes terá um papel ainda mais especial no grande dia. Trata-se de Pedro Soá, que será um dos padrinhos de casamento.

A amizade entre Yuri e Pedro Soá nasceu precisamente no universo dos reality shows e mantém-se até hoje, motivo pelo qual o ex-concorrente foi escolhido para acompanhar o casal num dos momentos mais marcantes das suas vidas.

Durante a conversa, Yuri e Daniel recordaram ainda o início da relação, que começou após a participação de ambos no ‘Big Brother 2020’, e mostraram-se entusiasmados com a aproximação do casamento.

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Com a cerimónia marcada para setembro, os noivos prometem reunir familiares, amigos e várias figuras bem conhecidas do universo dos reality shows da TVI para celebrar aquele que será um dos dias mais felizes das suas vidas

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Temas: Big Brother Iury Mellany Dois às 10 Daniel Monteiro
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