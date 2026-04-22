Após separação polémica, ex-concorrente do Big Brother assume novo namorado: «Digo sim ao amor»

Esta ilha portuguesa está a roubar o protagonismo a Ibiza e Formentera (e os espanhóis confirmam)

Jéssica Galhofas está novamente apaixonada e já não esconde o amor.

A ex-concorrente do “Big Brother” confirmou esta segunda-feira, dia 20 de abril, que está a viver uma nova relação. A revelação foi feita nas redes sociais, onde partilhou uma fotografia ao lado de Rafa Bessa, assumindo publicamente o namoro.

Na legenda, Jéssica deixou uma declaração simples, mas cheia de significado: “Eu digo que sim ao amor, eu digo que contigo vale a pena. A Jéquinhas namora”, escreveu, acrescentando ainda um emoji de coração branco.

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que reagiram com mensagens de apoio e carinho ao novo casal.

Depois de uma experiência marcante dentro da casa mais vigiada do país, onde encontrou o amor com Francisco Vale, Jéssica Galhofas volta assim a sorrir no amor — e sem medo de o mostrar

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