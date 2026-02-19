Ex-concorrente do Big Brother toma uma das decisões mais difíceis da sua vida: «Para sempre tua»

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:55

Jéssica Galhofas partilhou uma despedida emotiva nas redes sociais ao revelar que deu uma nova casa a Milka, o seu companheiro de quatro patas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jéssica Galhofas emocionou os seguidores ao revelar que se despediu de Milka, o seu companheiro de quatro patas. Através de uma sentida mensagem partilhada no Instagram, a ex-concorrente do Big Brother 2023 abriu o coração sobre a decisão difícil que teve de tomar de dar o cão a outra família.

“Há amores que entram na nossa vida para nos salvar... e o Milka foi exatamente isso para mim”, começou por escrever, esta quarta-feira, dia 18, juntamente com várias fotografias ao lado do patudo.

A jovem futebolista destacou a importância que o animal teve na sua vida, especialmente nos momentos mais difíceis “Hoje, o meu coração está apertado. Dói muito. Tomar a decisão de lhe dar uma vida melhor, com uma nova família que sei que lhe vai dar o tempo, a presença e a atenção que ele merece, é das decisões mais difíceis que já tomei. Mas amar também é isso... É colocar o bem-estar deles acima da nossa própria vontade de os ter sempre ao nosso lado”, salientou.

Na sua opinião, “Milka merece colo, tempo, passeios longos, brincadeiras sem pressa e uma casa cheia de amor”. Ainda assim, garante que este não é um adeus definitivo. “Isto não é um adeus. Porque ele não deixa de ser meu só porque a vida muda. Ele fará sempre parte de mim, da minha história, do meu coração. Levo comigo cada lambidela, cada olhar, cada momento que partilhámos.”

A terminar, deixou uma última declaração ao seu “pequeno grande amor de quatro patas”: “Obrigada por me salvares sem nunca saberes que o estavas a fazer. Para sempre tua e tu para sempre meu.”

Temas: Big Brother Jéssica Galhofas Dois às 10

RELACIONADOS

Foi Francisco Vale quem terminou a relação com Jéssica Galhofas: «Passei por uma depressão muito grande. Não estava à espera»

Fora do Estúdio

Filho de Fanny Rodrigues e João Almeida surge em foto ao lado da nova namorada do pai

Hoje às 17:00

Mulher de cantor conhecido choca todos ao aparecer com menos 30 quilos

Hoje às 16:00

Tornados públicos detalhes da separação de Marco Costa e Carolina Pinto: "Em outubro..."

Hoje às 15:00

Rita Pereira mostra momento em que estúdios das novelas da TVI são evacuados após sismo em Lisboa

Hoje às 14:14

Antes de dia importante, Pedro Jorge envia mensagem a Cristina Ferreira

Hoje às 09:31

Não vai acreditar no hobby que Hélder Fráguas pratica

Ontem às 17:00

A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»

Ontem às 16:39
MAIS

Mais Vistos

Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa

Hoje às 12:56

Em direto no "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo sentido em Lisboa

Hoje às 12:37

Cantora portuguesa sofreu perda gestacional e ficou incapaz de ter filhos

Hoje às 10:09

Em direto, figura pública surpreende Cristina Ferreira com confissão: “Achava que não gostavas de mim”

Hoje às 10:11

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

Filho de Fanny Rodrigues e João Almeida surge em foto ao lado da nova namorada do pai

Hoje às 17:00

Mulher de cantor conhecido choca todos ao aparecer com menos 30 quilos

Hoje às 16:00

Ex-concorrente do Big Brother toma uma das decisões mais difíceis da sua vida: «Para sempre tua»

Hoje às 15:55

Mãe da princesa Nonô reencontrou o amor e casou no dia em que a filha celebraria o aniversário

Hoje às 15:15