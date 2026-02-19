Ex-concorrente do Big Brother toma uma das decisões mais difíceis da sua vida: «Para sempre tua»

Jéssica Galhofas partilhou uma despedida emotiva nas redes sociais ao revelar que deu uma nova casa a Milka, o seu companheiro de quatro patas.

Jéssica Galhofas emocionou os seguidores ao revelar que se despediu de Milka, o seu companheiro de quatro patas. Através de uma sentida mensagem partilhada no Instagram, a ex-concorrente do Big Brother 2023 abriu o coração sobre a decisão difícil que teve de tomar de dar o cão a outra família.

“Há amores que entram na nossa vida para nos salvar... e o Milka foi exatamente isso para mim”, começou por escrever, esta quarta-feira, dia 18, juntamente com várias fotografias ao lado do patudo.

A jovem futebolista destacou a importância que o animal teve na sua vida, especialmente nos momentos mais difíceis “Hoje, o meu coração está apertado. Dói muito. Tomar a decisão de lhe dar uma vida melhor, com uma nova família que sei que lhe vai dar o tempo, a presença e a atenção que ele merece, é das decisões mais difíceis que já tomei. Mas amar também é isso... É colocar o bem-estar deles acima da nossa própria vontade de os ter sempre ao nosso lado”, salientou.

Na sua opinião, “Milka merece colo, tempo, passeios longos, brincadeiras sem pressa e uma casa cheia de amor”. Ainda assim, garante que este não é um adeus definitivo. “Isto não é um adeus. Porque ele não deixa de ser meu só porque a vida muda. Ele fará sempre parte de mim, da minha história, do meu coração. Levo comigo cada lambidela, cada olhar, cada momento que partilhámos.”

A terminar, deixou uma última declaração ao seu “pequeno grande amor de quatro patas”: “Obrigada por me salvares sem nunca saberes que o estavas a fazer. Para sempre tua e tu para sempre meu.”