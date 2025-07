"Se passasses por mim, não sei se te conhecia": Cristina Ferreira incrédula com mudança de ex-concorrente do Big Brother

Cristina Ferreira recebeu no «Dois às 10» Jéssica Gomes, a ex-concorrente do Big Brother 2021, que surgiu com um novo visual.

Aos 18 anos, Jéssica Gomes entrou no Big Brother como uma das concorrentes mais jovens de sempre. Hoje, com 21, a jovem de Vila do Conde regressou ao estúdio da TVI para conversar com Cristina Ferreira — e surpreendeu tudo e todos com uma mudança visível: “Estás tão diferente. Gosto dessa cor de cabelo. Se passasses por mim na rua, não sei se te conhecia”, reagiu Cristina, ao ver Jéssica com um visual mais maduro e o cabelo agora castanho.

Jéssica explicou que o tempo e a vontade de mudar contribuíram para a transformação: “Eu estava com o cabelo loiro, e pus castanho. Com o tempo fui-me cansando dos óculos, sentia que ocupavam muito espaço na cara, então comecei a usar lentes.”

Para além da mudança de visual, a jovem garante que também sentiu uma evolução na sua personalidade: “Quando vejo vídeos meus, noto diferença. Estava acanhada, com vergonha de falar.”

Agora, mais confiante, Jéssica mostra-se pronta para continuar a construir o seu caminho — dentro ou fora das câmaras.