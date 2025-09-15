Jéssica Vieira surge no «Dois às 10», mas é a companhia nos bastidores que está a dar que falar

Jéssica Vieira esteve no «Dois às 10» após vencer o Big Brother – Verão, mas foi a presença de outro ex-concorrente nos bastidores que acabou por surpreender e dar que falar.

Depois da vitória no Big Brother – Desafio Final: Verão, Jéssica Vieira marcou presença, esta segunda-feira, no programa Dois às 10, para uma entrevista conduzida por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

No entanto, não é apenas a conversa em estúdio que chama a atenção. Nos bastidores, Jéssica surgiu acompanhada de Fábio Paim, ex-jogador de futebol e também ex-concorrente do reality.

A cumplicidade entre ambos foi evidente dentro da casa e parece estar a prolongar-se fora do jogo.

Este reencontro, carregado de proximidade e sorrisos, não passou despercebido, deixando no ar a curiosidade sobre a natureza desta relação que já começa a dar que falar.

Temas: Big Brother Jessica vieira Reality Show Dois às 10 Fabio Paim

