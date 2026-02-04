Após assumir erros com cirurgias, vencedora do «Big Brother» mostra resultado de três intervenções estéticas

  Hoje às 15:57

A vencedora do Big Brother voltou a dar que falar ao revelar que se submeteu a três cirurgias estéticas ao peito. Numa partilha recente, a ex-concorrente falou abertamente sobre os erros cometidos ao longo do processo e mostrou-se, finalmente, satisfeita com o resultado final.

Afastada da exposição mediática nos últimos tempos, Joana d’Albuquerque voltou a dar que falar ao surgir numa partilha recente nas redes sociais, onde revelou detalhes inéditos sobre o percurso que fez até alcançar o resultado desejado após várias cirurgias estéticas ao peito.

Num vídeo partilhado no Instagram, a vencedora do “Big Brother – Duplo Impacto” explicou que passou por três intervenções cirúrgicas até se sentir plenamente satisfeita. “Já fiz três cirurgias: na primeira não pus implantes — erro —, na segunda pus implantes, mas pus por cima do músculo e pus pequenos. Desta vez, finalmente, estou satisfeita”, começou por contar.

Sempre direta e sem filtros, Joana deixou ainda alguns conselhos a quem pondera submeter-se a este tipo de procedimentos. “Não tenham medo de pedir um tamanho grande, senão querem ser operadas outra vez. E não peçam um aspeto natural, porque ninguém quer que pareça natural”, afirmou, num tom bem-humorado.

A ex-concorrente de reality shows fez questão de esclarecer que o resultado ainda está em fase de adaptação. “Obviamente que as minhas [mamas] ainda são muito recentes e ainda estão inchadas… mas o inchaço vai diminuir”, garantiu, tranquilizando os seguidores.

Por fim, Joana revelou mais pormenores técnicos sobre a última cirurgia. “Tenho 400 c.c., sendo que já tinha o meu tecido mamário… Mal cheguei ao bloco, no dia, disse: ‘Espete-me só o maior implante que tiver aí’”, contou, mostrando-se confiante e satisfeita com a decisão tomada.

A partilha, marcada pela transparência que lhe é característica, não passou despercebida e gerou várias reações entre os seguidores, que elogiaram a frontalidade da ex-BB.

