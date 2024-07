João Oliveira conta como foi a primeira noite fora da casa (com Carolina Nunes)

João Oliveira afirmou que passou a primeira noite fora da casa do «Big Brother» com Carolina Nunes

João Oliveira foi o 17º concorrente expulso do «Big Brother 2024». Na primeira entrevista após a saída da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente foi questionado por Cristina Ferreira acerca do reencontro com Carolina Nunes: «Do que é que falaram ontem?».

«Eu queria falar o menos possível, porque a minha cabeça estava com demasiada informação...», respondeu o ex-concorrente. «Agiram mais?», questionou Cláudio Ramos. «Sim, foi…», confessou o jovem, em risos.

Cristina Ferreira questionou se João Oliveira e Caroline Nunes são namorados, ao que o ex-concorrente respondeu que não existiu um pedido de namoro oficial, «mas a relação é um pleno namoro». «Não posso dizer que não namoro com ela, não houve pedido, há de haver certamente», rematou o nortenho.

