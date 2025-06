Depois da final do Big Brother, Márcia Soares mostra-se abraçada a pessoa especial

O momento foi partilhado pela comentadora do Big Brother.

Luís Gonçalves é o grande vencedor do Big Brother 2025. O concorrente conquistou o primeiro lugar com 57% dos votos do público, numa final renhida frente a Diogo Bordin, que arrecadou 43%.

Com a vitória, Luís Gonçalves levou para casa um prémio de 100 mil euros. A decisão foi anunciada na noite de ontem, durante a gala final do reality show da TVI, conduzida por Cláudio Ramos.

Após o momento de consagração, o agora ex-concorrente teve oportunidade de cumprimentar vários dos seus colegas de aventura. Num registo que está a dar que falar nas redes sociais, Luís surge abraçado à comentadora Márcia Soares.