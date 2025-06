Luís Gonçalves ganhou o Big Brother e assim que amanheceu teve um encontro inesperado

O vencedor do Big Brother contou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos uma rotina que sempre faz.

Luís Gonçalves continua a surpreender após vencer o Big Brother 2025. Mesmo sem ter dormido depois da gala da final, o ex-concorrente revelou que manteve a sua rotina e saiu logo de manhã... para correr.

Durante essa corrida, viveu um momento inesperado que o fez perceber o impacto da vitória: «Passei num bairro e um rapaz deve-me ter reconhecido e chamou-me».

Admite que estranhou, mas agradeceu o carinho. A popularidade também já começa a refletir-se nas redes sociais. Luís revelou que, desde a final do programa, ganhou cerca de 40 mil novos seguidores no Instagram. Ainda assim, garante que o sucesso não lhe vai subir à cabeça: «Não me vai nada subir à cabeça. Vou-me manter eu».