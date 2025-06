Sem dormir, Luís Gonçalves revela com quem passou a noite após a vitória no Big Brother

Depois de conquistar o título de vencedor do Big Brother 2025, Luís Gonçalves viveu uma noite inesquecível… e sem descanso. À saída da gala, o agora ex-concorrente contou que não conseguiu dormir e preferiu passar a madrugada a agradecer a quem sempre o apoiou. Contou tudo no Dois às 10, a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

«Não dormi. Estive com as pessoas que me apoiaram à porta do estúdio. Estive a falar com elas, foi agradável», revelou Luís, emocionado com o carinho dos fãs.