Em dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother chora morte do pai: «Faltou-me um simples: 'Parabéns, filho'»

Francisco Macau celebrou recentemente o 38.º aniversário, mas a data ficou inevitavelmente marcada pela saudade do pai, que morreu em 2025, após uma batalha de seis anos contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Nas redes sociais, o personal trainer e empresário partilhou um desabafo emotivo sobre a ausência que continua a sentir, confessando que este foi um aniversário diferente. "Fiz 38 anos. Quando perdemos um pai, uma mãe ou alguém que amamos, percebemos que há uma parte de nós que nunca volta a ser igual. Podemos sorrir, celebrar e seguir em frente... mas fica sempre um vazio", escreveu.

Francisco Macau recordou ainda um dos gestos de que mais sentiu falta neste dia especial: a mensagem de parabéns do pai."Ontem faltou-me um simples: 'Parabéns, filho'", confessou, emocionando os seguidores.

Recorde-se que o antigo concorrente do Big Brother VIP, da TVI, perdeu o pai em 2025, depois de este ter enfrentado durante vários anos a Esclerose Lateral Amiotrófica, uma doença neurodegenerativa progressiva. Desde então, Francisco Macau tem partilhado várias reflexões sobre o luto e a importância de preservar a memória do pai.