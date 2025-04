Márcia Soares deslumbra com vestido justo e brilhante e conquista elogios nas redes sociais

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

Márcia Soares voltou a ser o centro das atenções na gala do «Big Brother». A comentadora do reality show surgiu deslumbrante num vestido justo, curto e brilhante, uma escolha que rapidamente incendiou as redes sociais.

O look da ex-concorrente tem um pormenor especial: foi comprado nas suas últimas férias no Brasil, tornando-se ainda mais marcante para a própria. Mas foi o impacto que causou entre os fãs que realmente deu que falar. Nos comentários, multiplicam-se os elogios: «Uauuuu, bem sexy! Amei tudo! 😍» e ✨ «Arrasas muito e falas tão bem!», são dois exemplos dos comentários que se podem ler.

Esta não é a primeira vez que Márcia Soares domina as tendências. Já na gala anterior, o vestido que usou foi um dos mais comentados da noite, tornando-se viral.

