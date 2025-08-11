Confrontado com uma possível relação amorosa, Eduardo Ferreira fala de Marco Paulo: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

Eduardo Ferreira, ex-concorrente do “Big Brother Verão” e herdeiro surpresa de Marco Paulo, recordou a amizade com o cantor, rejeitou rumores de romance e explicou porque acredita ter sido contemplado com 10% da herança.

Eduardo Ferreira, oitavo concorrente expulso do “Big Brother Verão”, voltou a recordar a relação especial que manteve com Marco Paulo. O bombeiro de Braga, que se tornou conhecido como “o herdeiro surpresa” do cantor, revelou que nunca imaginou receber 10% da herança.

O ex-concorrente foi avisado pelo Marco que ia ser conhecido sem esperar. Mas nunca previu que lhe deixasse parte da herança, contou, explicando o motivo pelo qual acredita que foi contemplado no testamento: “Acho que lhe dei o que, se calhar, ninguém lhe deu nos últimos anos: felicidade, conviver, estar até às tantas a cantar.”

Apesar das notícias que, na altura, insinuavam uma relação amorosa, Eduardo nega: “Acho que nunca se apaixonou por mim, nunca falou disso.” Ainda assim, admite que as manchetes o deixavam triste e que só com o apoio da família conseguiu ultrapassar o impacto mediático.

Na “Curva da Vida”, momento marcante do reality show, Eduardo recordou como conheceu o artista. “Em 2017, conheço o Marco Paulo. Na altura dos incêndios de Pedrógão Grande, nós, bombeiros em Braga, também passámos por momentos muito difíceis e cantávamos uma música dele. No Natal, decidimos fazer um vídeo que se tornou viral e chegou ao Marco Paulo. Um dia, olho para o telefone e percebo que era ele a ligar. A partir daí, tivemos uma história maravilhosa e nunca mais nos largámos”, contou, emocionado.

Eduardo descreveu também a fase mais difícil: acompanhar de perto a doença terminal do cantor. “Notei que era o fim da vida dele. As últimas palavras que me disse foram: ‘Prepara-te para a luta, honra o meu nome e não perdoes um cêntimo’.”

Mesmo depois da partida de Marco Paulo, o ex-concorrente do “Big Brother Verão” mantém viva a amizade e a memória do cantor.