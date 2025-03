O pontapé do Marco e o que Telmo tem a dizer 25 anos depois

Recorde o momento mais falado da história do «Big Brother»

No Dois às 10, um dos momentos mais polémicos da história da televisão portuguesa foi revivido, dando lugar a reflexões profundas sobre a pressão, o comportamento humano e os efeitos do confinamento. O episódio em questão remonta a 2000, quando Marco, um dos concorrentes do Big Brother 1, agrediu fisicamente Sónia, o que causou enorme comoção e levou à abertura do jornal nacional, num ato inédito em Portugal.

No programa, a apresentadora Cristina Ferreira, juntamente com os ex-concorrentes Célia e Telmo, recordaram o impacto desse episódio, que marcou a história do reality show e da televisão nacional. Célia e Telmo, que se conheceram dentro da casa do Big Brother 1 e são casados até hoje, começaram por refletir sobre o ocorrido. Célia caracterizou o episódio como "um momento muito infeliz, mas revelador da essência humana." Para ela, a situação foi um reflexo das tensões acumuladas durante o confinamento, onde os participantes estavam sujeitos a um isolamento total e à pressão psicológica de estarem longe do mundo exterior.

Célia explicou que o confinamento extremo e a falta de espaço para descomprimir ou lidar com as emoções de forma saudável contribuíram para aquele tipo de comportamento. A "pressão de estarmos fechados, sem forma de escapar, sem ter como aliviar as tensões", foi algo que, segundo ela, todos os participantes enfrentaram, mas que, claro, não justifica atitudes tão agressivas.

Telmo, por sua vez, partilhou uma visão mais pessoal sobre os efeitos do confinamento. "Se eu me chateio com alguém, saio de casa, ali não", disse refletindo sobre a impossibilidade de se afastar ou de ter um espaço para lidar com os conflitos. Telmo explicou que o tempo na casa do Big Brother 1 se dilatava de uma maneira impressionante: "Os quatro meses lá dentro transformam-se em anos. A pressão emocional vai criando distorções, e as reações podem ser imprevisíveis."

Passados 25 anos, a conversa trouxe à tona a pergunta sobre os contactos com Sónia, que foi a vítima da agressão. Cristina Ferreira revelou que Sónia, após muitos anos de afastamento, hoje vive na Austrália. Já Célia contou que a ex-participante está bem, com os "meninos dela", e que falam de vez em quando.