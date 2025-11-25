Com o noivo e o filho, Maria Botelho Moniz volta ao destino que mudou a sua vida

Depois de um verão marcado pelo ritmo intenso das galas do Big Brother – Verão, Maria Botelho Moniz decidiu fazer as malas e viajar até às Maldivas com o noivo, Pedro Bianchi Prata, e o pequeno Vicente. A apresentadora partilhou as primeiras imagens das férias e deixou uma mensagem que não passou despercebida.

Maria Botelho Moniz partiu esta semana para umas merecidas férias nas Maldivas, na companhia do noivo, Pedro Bianchi Prata, e do filho, Vicente. A apresentadora da TVI, que viveu meses particularmente exigentes devido à condução do Big Brother – Verão, decidiu aproveitar agora para recuperar energias em família, num destino com grande significado, uma vez que foi nas Maldivas que foi pedida em casamento, em 2022.

No Instagram, Maria deixou uma descrição simples, mas reveladora: “O verão que não tivemos.”

A frase foi interpretada pelos fãs como uma referência direta ao ritmo frenético que marcou os últimos meses da apresentadora e a pouco tempo de estrear mais um desafio: o novo programa «Primeira Companhia».

Nas fotografias partilhadas, Maria surge deslumbrada num cenário paradisíaco: águas cristalinas, areia branca, palmeiras e o ambiente descontraído que contrasta com os dias de trabalho intenso que a apresentadora viveu no verão.

Vicente e Pedro Bianchi Prata também aparecem nas imagens, num registo familiar que encheu de ternura a caixa de comentários.