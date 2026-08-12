Hugo Pereira responde a Mariana Sá e apenas confirma uma afirmação: «É a única verdade que ela conta»

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Hugo Pereira esteve esta quarta-feira no «Dois às 10», da TVI, para responder às recentes afirmações de Mariana Sá, expulsa no domingo do «Big Brother Verão».

À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente da «Casa dos Segredos» garantiu que a versão apresentada pela jovem não corresponde à realidade. Questionado sobre se havia alguma verdade no relato de Mariana, foi direto: «Na parte que ela ofereceu realmente ao meu amigo aquela viagem, sim. É a única verdade que ela conta». Sobre o restante, reforçou: «É, completamente [mentira]».

Hugo Pereira admitiu ainda ter ficado surpreendido com os comentários da ex-concorrente. «Eu fiquei chocado. Eu já estava chocado com os insultos dela, não estava à espera», confessou.

O ex-concorrente recordou também um encontro que teve com Mariana antes da entrada de ambos no universo dos reality shows. «Encontrei-me com ela no século em Guimarães. E ela até disse que gostou de me ver e que se inscreveu também. Eu apoiei, fazes-te bem e tal. Quando vejo estes comentários dela sobre mim, fiquei incrédulo», contou.

Para sustentar a sua versão, Hugo revelou que entregou à produção provas das conversas que manteve com Mariana. «Eu tenho literalmente prints destas mensagens. Eu enviei até à Diana Lopes. […] Os últimos sete prints por mensagens, Instagram e WhatsApp das minhas conversas com a Mariana», afirmou.

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Cristina Ferreira explicou, contudo, que o programa não iria divulgar as imagens, por uma questão de proteção de ambas as partes. Hugo negou ainda uma das acusações feitas por Mariana, relacionada com um alegado episódio à porta de casa. «Não, isso é mentira», garantiu.

Segundo o ex-concorrente, na altura estava a acompanhar o melhor amigo, que atravessava um momento familiar particularmente difícil.  Sobre o que aconteceu depois de uma festa em Guimarães, Hugo contou a sua versão: «Ela no fim da festa foi lá até ir à casa do meu amigo. […] Sim, ela seguiu-me de carro. Ela viu-me sair e foi atrás. […] Ligou-me imensas vezes até a dizer que já estava lá, à minha espera».

Hugo garante que só viu as chamadas no dia seguinte, quando falou com Mariana durante «cerca de 27 minutos». «Eu disse que eu estava a dormir. Não fazia sentido, nem sequer tinha combinado com ela estar lá», afirmou.

Quanto à relação entre os dois, voltou a contrariar a versão de Mariana: «Nós envolvermo-nos uma vez. […] Um fim de noite». Quando percebeu que a jovem tinha sentimentos por si, diz ter deixado clara a sua posição: «Eu respeitei, disse-lhe que não era mútuo, e até na altura, lembro-me, discuti com ela».

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