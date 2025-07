Após toda a polémica, Jéssica Gomes e Miguel Vicente tornaram-se amigos de casa: «Sei que posso contar com ele para o que for»

No Dois às 10, a ex-concorrente do Big Brother 2021, Jéssica Gomes, esteve à conversa com Cristina Ferreira sobre a nova fase da sua vida.

Jéssica Gomes entrou no Big Brother aos 18 anos e foi, na altura, uma das concorrentes mais jovens de sempre. Três anos depois, voltou ao estúdio da TVI para uma conversa com Cristina Ferreira — e a mudança não passou despercebida: “Estás tão diferente. Gosto dessa cor de cabelo. Se passasses por mim na rua, não sei se te conhecia”, reagiu Cristina, ao ver Jéssica com o cabelo agora castanho e um estilo mais maduro.

A jovem de Vila do Conde explicou que a transformação foi natural: “Estava com o cabelo loiro e pus castanho. Fui-me cansando dos óculos, sentia que ocupavam muito espaço na cara, e comecei a usar lentes.”

Durante a conversa, Jéssica recordou ainda o seu percurso no Big Brother e a relação turbulenta com Miguel Vicente, marcada por momentos de tensão e discussões. Mas fora da casa, tudo mudou. Miguel Vicente, que foi pai recentemente, mantém contacto com Jéssica, e os dois tornaram-se próximos ao ponto de revelar que são visitas da casa: "Sei que posso contar com ele para o que for".

Aos 21 anos, Jéssica assume-se mais confiante, mais segura e pronta para seguir os seus projetos pessoais.