Apresentador da TVI mostra-se rendido à surpresa do namorado: «Estou certíssimo ao continuar a escolher estar ao teu lado»

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Nuno Eiró viveu um aniversário verdadeiramente inesquecível. O apresentador da TVI celebrou esta quarta-feira, 15 de julho, os 52 anos e foi surpreendido pelo namorado, Paulo Veiga de Oliveira, com um presente carregado de simbolismo.

O companheiro ofereceu-lhe uma estrela registada com o nome Nuno Eiró, através da plataforma Star-Naming. No certificado partilhado nas redes sociais podia ler-se uma declaração de amor que rapidamente emocionou os seguidores. «És a minha estrela polar, a estrela que guia o meu caminho, que me acompanha, que me ilumina todos os dias! Feliz aniversário!», escreveu Paulo Veiga de Oliveira.

Comovido com a surpresa, Nuno Eiró fez questão de agradecer publicamente ao namorado através de uma publicação no Instagram, onde reuniu várias fotografias da celebração. «Nada me faria mais sentido do que entrar neste meu novo ano, novo ciclo do que assim... Contigo, Paulo Veiga de Oliveira, que, quase literalmente, me levaste até às estrelas e que, mais uma vez, me provaste que estou certíssimo ao continuar a escolher estar ao teu lado todos os dias», escreveu.

O apresentador aproveitou ainda para agradecer o carinho das pessoas mais próximas, recordando amigos de diferentes fases da sua vida. «E com o afeto dos meus mais próximos, os que já estiveram mais próximos mas continuam presentes, os de várias vidas e até de quem não conheço pessoalmente. Obrigado. Vou continuar a seguir os meus instintos», rematou.

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A publicação foi rapidamente inundada de mensagens de parabéns e carinho, com muitos seguidores a destacarem a cumplicidade e o amor vivido pelo casal.

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