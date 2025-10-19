20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai

Este é um dos casais mais mediáticos da história do reality show em Portugal.

Ricky e Daniela Faria conheceram-se no Big Brother Famosos, da TVI, em 2002, e foi dentro da casa mais vigiada do país que começou a história de amor que, mais de duas décadas depois, continua a resistir ao tempo. O casal casou-se, construiu uma vida em comum e foi pai e mãe de Guilherme, hoje com 20 anos.

No entanto, nem tudo foi fácil no percurso do casal que se tornou conhecido do grande público. Pouco tempo após o nascimento de Guilherme, ainda num momento em que tudo parecia ser só felicidade, a vida trocou-lhes as voltas.

Quando o filho tinha pouco mais de um ano de idade, sofreu um problema de saúde grave que quase lhe tirou a vida. Ricky e Daniela viveram então dias de profunda angústia e incerteza, marcados por internamentos e uma recuperação que se prolongou muito para lá da alta hospitalar. O casal recordou este episódio difícil, em 2023, durante uma conversa no programa “Goucha”, da TVI.

Apesar das adversidades, a família uniu-se ainda mais. Hoje, Guilherme é motivo de orgulho. O jovem começa a dar os seus primeiros passos no mundo artístico, herança direta do talento dos pais: Ricky, ex-integrante da boys band Milénio, e Daniela, atriz e modelo brasileira.

Com carisma e presença, Guilherme Inglês demonstra que a veia artística corre-lhe no sangue, deixando antever um futuro promissor nos palcos — e talvez até nos ecrãs, à imagem do que os pais viveram há mais de vinte anos, no mesmo canal que continua a contar a sua história.

Veja, na galeria, alguns casais sensação dos reality shows da TVI.