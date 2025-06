A dias de estrear o Big Brother, Maria Botelho Moniz recebe 'aviso' de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Qual é o acessório mais especial para Maria Botelho Moniz no look do «Palácio das Estrelas»? «O meu filho»

Os apresentadores do «Dois às 10» conversaram com Maria Botelho Moniz e preparam para certos comentários.

O momento foi inesperado, mas carregado de verdade. No «Dois às 10», enquanto se falava da estreia do novo Big Brother Verão, Cristina Ferreira não poupou nas palavras ao deixar um aviso sincero à nova anfitriã do reality show:

“Não há nada pior do que ser apresentador de realities.”

A frase arrancou gargalhadas no estúdio, mas refletiu a pressão real que vem com a condução de um formato deste género. Cristina, que já passou por várias edições do Big Brother, explicou que apresentar um reality é desafiante: exige ritmo, presença de espírito, capacidade de improviso e muito jogo emocional com os concorrentes — e com o público.

Cláudio Ramos sugeriu, ainda, que Maria Botelho Moniz não olhasse para os comentários, algo que a apresentadora confessou ser difícil.

Maria Botelho Moniz pronta para o desafio: «É a realização de um sonho»

Maria Botelho Moniz mostrou-se visivelmente emocionada com este novo passo na carreira.

“Havia dois sítios por onde eu gostava de passar, portanto posso-me reformar em setembro.”, brincou, recordando a apresentação das manhãs da TVI e agora o Big Brother.

A apresentadora aproveitou para convidar todos os telespectadores a acompanharem esta nova edição do Big Brother Verão, que estreia já na próxima segunda-feira, dia 30, na TVI.