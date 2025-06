A partilha mais emocionante de Joana Diniz: «Não é um pedido de ajuda, é um grito»

Presença inesperada no evento de Joana Diniz. Vai ficar surpreendido com quem captou todas as atenções no evento

A ex-concorrente do Big Brother e empresária escreveu um texto nas redes sociais que está a gerar milhares de reações.

Joana Diniz, ex-concorrente do Big Brother, usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre os desafios de ser mãe a solo e empresária. Num texto emotivo, a também influencer revelou as dificuldades de conciliar todas as responsabilidades, deixando uma mensagem de empatia a outras mulheres que vivem realidades semelhantes.

“Ser mãe a solo já é, por si só, um ato de coragem diário. Ser empresária, então, é como entrar num ringue todos os dias — com sonhos, metas e responsabilidades como adversários que não descansam”, começou por escrever Joana Diniz.

No testemunho, Joana fala de dias intensos e noites mal dormidas, num esforço constante para ser uma mãe presente, uma profissional dedicada e uma mulher resiliente. “Mostro que está tudo bem, porque às vezes é mais fácil vestir a armadura do que explicar as cicatrizes. Mas nem sempre está tudo bem. E está tudo bem com isso”, confessou.

A empresária sublinha que o cansaço não invalida o amor que sente pela filha nem a paixão pelo trabalho. “Talvez ninguém entenda. Ou talvez muitas mulheres vão entender exatamente o que estou a dizer. Esta partilha não é um pedido de ajuda, é um grito de verdade.”

A terminar, Joana Diniz deixou uma mensagem de força e união: “A todas as mulheres que, como eu, se sentem em piloto automático, a correr contra o tempo, saibam: não estão sozinhas. Somos muitas. E juntas, mesmo em silêncio, somos ainda mais fortes.”

