A viver "um dia de cada vez", Carolina Braga revela a sua intenção para o futuro com Diogo Bordin

A quinta classificada do Big Brother esteve no “Dois às 10” com Cláudio Ramos. Carolina Braga respondeu à pergunta sobre o futuro com Diogo Bordin.

Carolina Braga esteve esta sexta-feira no “Dois às 10”, onde conversou com Cláudio Ramos após conquistar o quinto lugar no Big Brother 2025. A ex-concorrente falou da experiência intensa no reality show e abriu o coração sobre a relação com Diogo Bordin.

Questionada sobre o namoro que nasceu dentro da casa, Carolina foi cautelosa, mas otimista: «Estamos a viver um dia de cada vez», disse, acrescentando logo de seguida: «A intenção é um futuro a dois».

A ex-concorrente partilhou ainda que ela e Diogo têm sido um apoio mútuo nesta nova fase pós-programa. «Está a ser bom termos saído da experiência ao mesmo tempo», contou.

O casal segue agora a sua vida fora da casa com calma, mas com planos de caminhar lado a lado.