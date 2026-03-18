Ao fim de 6 anos, histórico casal do «Big Brother» toma decisão importante: «Este vídeo fez-me chorar»

Depois de se terem conhecido num reality show, o casal continua a provar que a relação vai de vento em popa. Agora, dão um novo rumo à história de amor ao partilharem uma novidade especial que está a encantar os fãs.

O amor que nasceu no Big Brother 2020 está prestes a dar um novo passo. Iury Mellany e Daniel Monteiro já definiram o dia em que vão subir ao altar. Foi através das redes sociais que o casal partilhou a novidade com os seguidores. Num vídeo especial, surgem vestidos de noivos e revelam a data escolhida para o casamento: 5 de setembro deste ano.

Na legenda da publicação, Iury Mellany e Daniel Monteiro não esconderam a emoção com este momento tão aguardado:

“Ansiosos para o ‘sim’ mais importante das nossas vidas!”

Na caixa de comentários não faltaram reações dos fãs: "Lindos", "Este vídeo fez-me chorar".

Recorde-se que foi dentro da casa mais vigiada do país que os dois se apaixonaram, conquistando o carinho do público. Agora, preparam-se para dar o passo seguinte numa relação que continua a crescer fora das câmaras.