Ao fim de 6 anos, histórico casal do «Big Brother» toma decisão importante: «Este vídeo fez-me chorar»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:39

Depois de se terem conhecido num reality show, o casal continua a provar que a relação vai de vento em popa. Agora, dão um novo rumo à história de amor ao partilharem uma novidade especial que está a encantar os fãs.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O amor que nasceu no Big Brother 2020 está prestes a dar um novo passo. Iury Mellany e Daniel Monteiro já definiram o dia em que vão subir ao altar. Foi através das redes sociais que o casal partilhou a novidade com os seguidores. Num vídeo especial, surgem vestidos de noivos e revelam a data escolhida para o casamento: 5 de setembro deste ano.

Na legenda da publicação, Iury Mellany e Daniel Monteiro não esconderam a emoção com este momento tão aguardado:
“Ansiosos para o ‘sim’ mais importante das nossas vidas!”

Na caixa de comentários não faltaram reações dos fãs: "Lindos", "Este vídeo fez-me chorar".

Recorde-se que foi dentro da casa mais vigiada do país que os dois se apaixonaram, conquistando o carinho do público. Agora, preparam-se para dar o passo seguinte numa relação que continua a crescer fora das câmaras.

Temas: Big Brother Reality Show Dois às 10 Iury Mellany Daniel Monteiro
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Estúdio

Há uma ligação que perdura entre Marco Costa e Vanessa Martins: Pasteleiro assume: "Falo muitas vezes"

Ontem às 17:00

Familiar de Bruna Gomes está nos cuidados intensivos, após acidente de viação: saiba tudo

Ontem às 16:00

"Fomos separadas por 26 anos": Sandra Felgueiras volta "para os braços" de pessoa especial

Ontem às 15:00

Noélia Pereira recebe proposta milionária. Mas é a resposta da ex-concorrente que está a dar que falar

Ontem às 09:21

Após acidente de viação grave, Bruna Gomes partilha desabafo emotivo: «Só quero que fique bem»

Ontem às 08:51

Ruy de Carvalho mostra a família e emociona ao falar da mulher: «Só queria que estivesse aqui»

16 mar, 15:45

Figura da televisão portuguesa operada a cancro de pele: «Isto é consequência do sol»

16 mar, 15:28
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sobre sonho concretizado de Marco Costa: “É de um amor que se nota”

Ontem às 10:06

O frente a frente entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro — Veja a conversa completa

Ontem às 11:50

Marco Costa confessa decisão inevitável que tomou depois da separação de Carolina Pinto

Ontem às 10:15

Atitude de Diogo com Eva é analisada pela sexóloga Susana Dias Ramos

Há 3h e 11min

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

12 mar, 16:00

É ideal para quando a carteira aperta: veja a receita desta massa que se faz em 30 minutos

12 mar, 10:00

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

10 mar, 16:00

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

9 mar, 13:00

Fotos

Secret Story. Susana Dias Ramos arrasa postura de Diogo com Eva: «Há muita irresponsabilidade»

Há 2h e 16min

Ao fim de 6 anos, histórico casal do «Big Brother» toma decisão importante: «Este vídeo fez-me chorar»

Hoje às 09:39

Há uma ligação que perdura entre Marco Costa e Vanessa Martins: Pasteleiro assume: "Falo muitas vezes"

Ontem às 17:00

Familiar de Bruna Gomes está nos cuidados intensivos, após acidente de viação: saiba tudo

Ontem às 16:00