Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

Participou no Big Brother 2023 e agora, aos 51 anos, vive uma fase feliz.

Paulo Sousa surpreendeu os seguidores ao anunciar uma novidade muito especial: vai voltar a ser pai. Aos 51 anos, o antigo concorrente do Big Brother revelou que espera uma menina e não escondeu a emoção por estar a viver novamente esta fase tão marcante da sua vida.

Apesar de manter a relação atual longe dos holofotes, Paulo decidiu abrir uma exceção para partilhar este momento único com os fãs. “Que a vida me pinte os dias de rosa… porque a nossa princesa está a caminho 💖👶✨ O nosso coração já tem dona. É uma menina 🌸🎀”, escreveu nas redes sociais.

O ex-concorrente confessou numa outra publicação que esta gravidez era um sonho muito desejado pelo casal. “Passados quase 21 anos… volto a sentir esta emoção”, começou por revelar.

Visivelmente feliz, Paulo Sousa falou ainda da intensidade com que está a viver esta nova etapa: “Uma alegria impossível de explicar por palavras, daquelas que nos enchem o coração por completo e nos fazem olhar para a vida de uma forma ainda mais especial”.