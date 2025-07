Após saírem do Big Brother, Diogo Bordin e Carolina Braga enfrentam primeiro 'problema' em casal

Durante o programa «Dois às 10», Diogo Bordin falou do primeiro desafio que o casal vai ter de resolver.

A história de amor entre Diogo Bordin e Carolina Braga conquistou os portugueses dentro da casa do Big Brother. Mas cá fora, longe das câmaras e das dinâmicas do jogo, os dois finalistas já lidam com os primeiros desafios da vida a dois.

Durante uma conversa no programa «Dois às 10», foi revelado um entrave que pode complicar o futuro imediato do casal: Diogo não tem casa em Portugal, ao contrário de Carolina. Uma diferença que, segundo o próprio, ainda está a ser gerida com cautela.

«É um problema que ainda está a ser resolvido, mas faz parte», disse Diogo, sem avançar mais detalhes.

Apesar do obstáculo logístico, os dois mantêm o bom humor e a cumplicidade que sempre os caracterizou dentro da casa.

No mesmo programa, os apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos não resistiram a provocar o casal sobre o “primeiro teste” da relação fora da casa — e deixaram Diogo visivelmente envergonhado Entre risos e sorrisos cúmplices, Diogo respondeu, com a habitual discrição:

«Estamos bem».

Cláudio ainda brincou: