Após três perdas gestacionais, Ana Soares e Ruben Silvestre vivem nova gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho...»

Ana Soares, ex-concorrente do Big Brother 2021, e Ruben Silvestre, que participou na última edição do Secret Story, vivem uma nova gravidez.

Depois de uma história marcada por desafios, o sonho de Ana Soares e Ruben Silvestre está prestes a concretizar-se. O casal revelou, esta quarta-feira, 3 de setembro, o sexo do primeiro filho em comum: uma menina.

A ex-concorrente do “Big Brother 2021” está grávida de 23 semanas e, ao lado do companheiro — que participou na última edição do “Secret Story” — vive agora uma das fases mais felizes da sua vida.

Tudo acontece depois de três perdas gestacionais. Ana Soares e Ruben Silvestre admitem que vivem a gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho é um medo»

Ana Soares tem um gene que faz com que tenha trombofilias na gravidez, que fez com que os nutrientes não chegassem aos bebés.

A revelação do sexo do bebé aconteceu no ambiente festivo de um chá revelação no «Dois às 10».