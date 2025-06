Após vencer o Big Brother, Luís Gonçalves mostra-se magoado com "traição" de ex-concorrente

O vencedor do Big Brother, Luís Gonçalves, conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre uma das ex-concorrentes com quem mais se deu.

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, continua a esclarecer o que viveu dentro da casa mais vigiada do país. Esta manhã, no Dois às 10, abordou um tema sensível: o fim da amizade com a ex-concorrente Carina, com quem partilhou grande cumplicidade durante várias semanas do jogo.

Questionado por Cristina Ferreira sobre se se sentiu traído por Carina, Luís foi direto: «Sim, quando passou para o lado do Manuel Rodrigues».

O ex-concorrente reconhece que Carina teria direito a manter relações com ambos, mas admite que se sentiu magoado com a mudança de comportamento. Segundo Luís, a rutura deu-se por motivos de jogo e por incompatibilidade de posturas. «Carina afastou-se de mim por jogo. Uma pessoa dizia as coisas e levava a mal».

Luís garante que foi sempre transparente nas suas opiniões, mas que isso nem sempre foi bem recebido: «Eu dizia a verdade e depois ia chorar para ele [Manuel Rodrigues]».

Apesar da mágoa, o vencedor do programa mostra-se tranquilo e expectante sobre o futuro: «As pessoas não deixam de gostar».

Resta saber se existirá alguma conversa entre os dois e, quem sabe, o regresso da amizade.