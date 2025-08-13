Bruno de Carvalho revela o que fez logo após a expulsão do Big Brother Verão: «Como já é público...»

  Dois às 10
  Hoje às 14:09

Bruno de Carvalho garantiu, no Dois às 10, que está “ótimo” desde que deixou o Big Brother – Verão, revelou que foi logo sair após a expulsão e voltou a negar ter dado um pontapé a Afonso Leitão.

Depois da expulsão direta do Big Brother – Verão, Bruno de Carvalho contou, no Dois às 10, como tem vivido os últimos dias.

“Estou ótimo. Fui logo sair, como é público. Não estou aborrecido com nada. Não me quero defender de uma coisa que, quem quer ver, não vê pontapé nenhum”, afirmou o ex-concorrente, referindo-se ao gesto com Afonso Leitão que levou à sua saída do reality show.

No fecho da entrevista a Bruno de Carvalho no Dois às 10, Cristina Ferreira deixou palavras de apreço, mas também um recado claro ao ex-concorrente do Big Brother – Verão.

“Sabes o respeito que tenho por ti e quanto gosto de ti desde o início. Lembro-me da primeira reunião antes de entrares para o primeiro Big Brother. Tenho pena que este tenha terminado desta forma, mas o que é certo é que serás sempre bem-vindo a esta casa. Enquanto eu aqui estiver, terás sempre as portas abertas. Nós continuaremos com a relação de respeito um pelo outro”, afirmou a apresentadora.

Ainda assim, Cristina fez questão de ser frontal: “Não gostei, sou sincera, de ouvir determinadas coisas. Acho – e vou ser como a Miranda – que já tens idade suficiente para saber o que se pode dizer e o que não se pode dizer e o que é um contrato de confidencialidade, porque já foste, sabes o quê? Um presidente de um grande clube de futebol.”

O momento marcou o final de uma entrevista onde foram abordadas as razões para a expulsão de Bruno de Carvalho do reality show e as polémicas que se seguiram à sua saída.

O ex-concorrente foi afastado do jogo após ter dado, segundo a produção, um pontapé a Afonso. Bruno, no entanto, rejeita essa versão: “Não se tratou de um pontapé, mas de um chega para lá. A imagem que tinha dele era com as pernas mais recolhidas.”

Cristina Ferreira, que falou em nome da TVI, esclareceu a decisão da produção: “É um pontapé que não é para machucar. Estás dentro de um programa de televisão, que é visto por milhares de pessoas.”

Quando Bruno interrompeu, Cristina reagiu de forma assertiva: “Agora deixas-me falar. A gestão de um reality show é feita ao segundo por uma equipa de várias pessoas. A partir do momento em que há um chega para lá, como tu dizes, ou seja, um contacto físico que passa para lá do que é permitido, em duas pessoas que desde o primeiro dia se estão a picar… A partir do momento em que extravasa o que é permitido, tens de ser expulso.”

Durante a entrevista, Bruno de Carvalho aproveitou ainda para criticar o comportamento de Catarina Miranda e de Afonso Leitão dentro da casa, acusando ambos de serem inoportunos com todos os concorrentes.

Veja, ainda, a conversa completa.

Temas: Big Brother Reality Show Bruno de Carvalho Dois às 10 Cristina Ferreira

