Cláudio Ramos comete gaffe hilariante durante gala do Big Brother - Veja o momento que está viral

Pensou em tudo. Cláudio Ramos felicita Sporting pelo bicampeonato com gesto inesperado

Cláudio Ramos estreia Big Brother 2025 com um fato que tem uma mensagem escondida

O apresentador Cláudio Ramos viveu um momento inesperado em direto.

O ambiente estava sério, mas rapidamente se transformou num mar de gargalhadas no estúdio da gala do Big Brother, quando Cláudio Ramos protagonizou um momento inesperado e cómico em direto.

Durante a emissão, ao tentar referir-se à mãe de Carina Frias, o apresentador percebeu mal o nome e disse, por engano, "Elisabete Virilhas", quando na verdade se tratava de Elisabete Frias.

A troca gerou de imediato uma reação no público e nos comentadores presentes, com risos generalizados a ecoar pelo estúdio. O próprio Cláudio Ramos não conteve o riso e fez questão de brincar com a situação, sem deixar de pedir desculpa pela confusão.

Apesar da gaffe, o momento foi recebido com boa disposição e tornou-se rapidamente um dos mais comentados da noite — uma prova de que, no Big Brother, nem sempre são só os concorrentes que surpreendem.