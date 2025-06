Cláudio Ramos conta episódio privado que viveu com Ana Barbosa: «Não acredito que ele vai fazer isto»

Durante a gala do «Big Brother», o apresentador Cláudio Ramos protagonizou um momento divertido com Ana Barbosa.

Durante a gala do Big Brother, Cláudio Ramos não resistiu em partilhar com o público um momento de bastidores com Ana Barbosa, vencedora da edição de 2021, que esteve presente no estúdio com Francisco Monteiro.

O apresentador contou que Ana Barbosa foi ao seu camarim mostrar-lhe o novo perfume que está a lançar, mas que o produto ainda não estava pronto: “Trouxe 40 amostras!”

A reação de Ana Barbosa foi imediata — e hilariante: “Não acredito que ele vai fazer isto!”, atirou, entre risos, enquanto Cláudio partilhava a história com os telespectadores.

Visivelmente divertida, Ana acrescentou ainda: “O perfume está a macerar!”

O momento gerou gargalhadas tanto no estúdio como nas redes sociais, mostrando mais uma vez o carisma de Ana e a cumplicidade com o apresentador.