Cláudio Ramos recebe visita de ex-concorrente do Big Brother no camarim e o inesperado acontece

O apresentador recebeu Francisco Monteiro e Ana Barbosa na última gala do «Big Brother» e revelou um episódio que viveu com um deles.

Ana Barbosa, vencedora do Big Brother 2021, voltou a pisar o estúdio do reality show mais famoso do país — e protagonizou um dos momentos mais divertidos da noite, mesmo antes de entrar em direto.

Durante a emissão deste domingo, Cláudio Ramos revelou que Ana está prestes a lançar um perfume e que, antes da gala, foi ao seu camarim para mostrar o produto. O detalhe inesperado?

“Levou 40 amostras!”, disse o apresentador entre risos.

O episódio gerou gargalhadas no estúdio, especialmente pela forma entusiasmada como Ana apresentou as miniaturas:

“Está a macerar”, explicou, referindo-se ao tempo necessário para o perfume atingir o aroma final.

Veja aqui o momento:

Apesar das amostras, a boa disposição foi mais que suficiente para conquistar a plateia — e criar ainda mais curiosidade sobre o novo projeto da ex-concorrente.