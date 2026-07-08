«Completamente despedaçado»: após anunciar gravidez, ex-concorrente do Big Brother comunica perda da filha

Paulo Sousa está a viver um dos momentos mais difíceis da sua vida. Depois de, há poucas semanas, ter anunciado que ia voltar a ser pai quase 21 anos depois, o ex-concorrente do "Big Brother 2023" revelou que perdeu a filha durante a gravidez.

Foi através das redes sociais que partilhou um emocionante desabafo, dando conta da morte da bebé, que já tinha nome: Bendita. «É com o coração completamente despedaçado que partilhamos a notícia mais difícil das nossas vidas. Hoje, despedimo-nos da nossa querida Bendita», começou por escrever.

Na longa mensagem, Paulo Sousa revelou que a companheira estava grávida de 24 semanas e que a bebé já ocupava um lugar muito especial na vida do casal. «Durante 24 semanas, ela foi o nosso maior sonho. Encheu os nossos dias de esperança, amor, planos, sorrisos e da felicidade de imaginar o momento em que a teríamos nos nossos braços. Infelizmente, esse dia nunca chegou», lamentou.

O ex-concorrente confessou que a dor é impossível de descrever. «Há dores que não se conseguem explicar. Há silêncios que dizem mais do que qualquer palavra. Hoje vivemos a dor de perder uma filha que já era tão amada, tão desejada e tão nossa», escreveu.

Apesar de nunca terem podido ver a filha crescer, garante que Bendita fará sempre parte da família. «A nossa Bendita deixou uma marca eterna nas nossas vidas. Embora nunca a tenhamos podido ver crescer, ela será para sempre parte da nossa família, do nosso coração e da nossa história», partilhou.

No final da publicação, Paulo Sousa pediu respeito pelo momento de luto que está a atravessar. «Pedimos apenas que nos guardem nas vossas orações e que respeitem o nosso silêncio neste momento de luto», apelou.

A mensagem termina com uma declaração de amor à filha. «Bendita, serás para sempre o nosso maior amor, o nosso sonho mais bonito e a nossa eterna filha. Amar-te-emos para sempre. Até ao dia em que nos voltemos a encontrar. A Bendita não passou pelas nossas vidas. Ela mudou as nossas vidas para sempre.»

Recorde-se que Paulo Sousa tinha anunciado recentemente que ia voltar a ser pai quase 21 anos depois, revelando que voltava a sentir a emoção da paternidade ao lado da atual companheira, relação que sempre fez questão de manter longe dos holofotes